Россияне обстреляли Харьков: начался пожар в здании

"Снова обстрел Салтовского района", - заявил Терехов.

Позже городской голова сообщил, что на месте прилета произошел сильный пожар в жилом здании. О жертвах и пострадавших информации у городских властей пока нет.

Обновлено 22:18

По предварительной информации главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Обновлено 22:23

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о 3 погибших и 10 пострадавших в результате обстрела.

Обновлено 22:30

Советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова сообщает об 11 раненых.

Обновлено 22:38

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии. По его словам российские ракеты попали в общежитие. Олег Синегубов сообщил, что число жертв возросло до 6 человек, а пострадавших стало 16.