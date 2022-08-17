RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі

Фото: Росіяни обстріляли Харків: почалася пожежа в будівлі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові 17 серпня були чутні вибухи. Майже одразу була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Знову обстріл Салтівського району", - заявив Терехов.

Пізніше міський голова повідомив, що на місці прильоту сталася сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації у міської влади поки що немає.

Оновлено 22:18

За попередньою інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 10 отримали поранення.

Оновлено 22:23

Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих та 10 постраждалих внаслідок обстрілу.

Оновлено 22:30

Радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомляє про 11 поранених.

Оновлено 22:38

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. За його словами російські ракети влучили у гуртожиток. Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв зросла до 6 осіб, а постраждалих стало 16.

Нагадаємо, що раніше вночі Харків обстріляли під час повітряної тривоги.

Вчора Харків зазнав одного з наймасованіших ударів. По місту було випущено 7 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні