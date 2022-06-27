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Россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом (t.me/kt)
Автор: Иван Носальский

Российские военные атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проезжала эвакуационная колонна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Печенежского поселкового главу Александра Гусарова.

По его словам, обстрел начался в то время, когда по селу ехала колонна из автобусов, в которых находились жители оккупированных районов.

"Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую мировую войну, получил ранение. Разрушены несколько жилых домов. Также взрывы вызвали пожар в двух домовладениях", - рассказал Гусаров.

Он добавил, что спасатели и медработники оказывают помощь жителям, которые пострадали от атаки оккупантов.

Обстрел поселка Печенеги (t.me/gusarov_pechi)

Напомним, вчера, 26 июня, российские войска обстреляли Чугуевскую громаду в Харьковской области, два человека погибли, один пострадал.

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ХарьковэвакуацияВойна России против Украины