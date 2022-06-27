Россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом: есть пострадавшие

По его словам, обстрел начался в то время, когда по селу ехала колонна из автобусов, в которых находились жители оккупированных районов.

"Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую мировую войну, получил ранение. Разрушены несколько жилых домов. Также взрывы вызвали пожар в двух домовладениях", - рассказал Гусаров.

Он добавил, что спасатели и медработники оказывают помощь жителям, которые пострадали от атаки оккупантов.

Обстрел поселка Печенеги (t.me/gusarov_pechi)