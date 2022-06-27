Росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом: є постраждалі

За його словами, обстріл почався в той час, коли селом їхала колона з автобусів, в яких перебували жителі окупованих районів.

"Є постраждалі. Житель селища, людина за 90 років, що пережила Другу світову війну, отримала поранення. Зруйновано кілька житлових будинків. Також вибухи спричинили пожежу у двох домоволодіннях", - розповів Гусаров.

Він додав, що рятувальники та медпрацівники надають допомогу мешканцям, які постраждали від атаки окупантів.

Обстріл селища Печеніги (t.me/gusarov_pechi)