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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый

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Харьковская область, Воскресенье 26 июня 2022 23:13
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый Архивное фото: оккупанты обстреляли Чугуевскую общину (t me itsdonetsk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли Чугуевскую общину в Харьковской области, два человека погибли, один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чугуева Галину Минаеву в Telegram.

"В результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения", - написала она.

Кроме того, взрывы вызвали пожар.

Минаева призывает граждан находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.

Как сообщалось ранее, ночью 26 июня оккупанты обстреляли Харьков. Также россияне обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы.

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