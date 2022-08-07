UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые

Фото: россияне обстреляли Донецкую область: четверо погибших, есть раненые (gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 7 августа обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо мирных жителей погибли и шестеро получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Оккупационная армия нанесла атаки по Бахмуту, Опитному Бахмутского района, Соледара и Селидово Покровского района.

Обстрелы повредили многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование по 6 уголовным производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, 6 августа россияне обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области. Враг использовал авиацию, ракеты и артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область