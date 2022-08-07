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Росіяни обстріляли Донецьку область: четверо загиблих, є поранені

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область: четверо загиблих, є поранені (gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 7 серпня обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо мирних мешканців загинули і шестеро отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокрора.

Окупаційна армія завдала атак по Бахмуту, Опитному Бахмутського району, Соледару та Селидовому Покровського району.

Обстріли пошкодили багато житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач та об’єкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура здійснює досудове розслідування у 6 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 6 серпня росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Ворог використовував авіацію, ракети й артилерію.

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Донецька область