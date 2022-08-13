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Оккупанты за сутки обстрелов Донецкой области разрушили почти 100 домов

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Украина, Суббота 13 августа 2022 18:19
Оккупанты за сутки обстрелов Донецкой области разрушили почти 100 домов Фото: оккупанты за сутки обстрелов Донецкой области разрушили почти 100 домов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты за последние сутки использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

По данным силовиков, за сутки российская армия наносила удары по Краматорску, Авдеевке, Бахмуту, Торецку, Марьинке и другим населенным пунктам Донецкой области.

"Разрушено и повреждено 101 объект - 94 жилых дома, детский сад, школа в селе Серебряном, два завода", - говорится в сообщении.

Для нанесения ракетных ударов враг использовал "Град", "Ураган", "Смерч", а также ракеты "Искандер-9М723". Полицейские задокументировали указанные преступления и вместе со Службой безопасности Украины проводят расследование этих обстрелов.

Напомним, что оккупанты за сутки обстреляли три района Николаевской области. В результате этого есть разрушения и жертвы.

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