ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: попали в дом

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 10 июля 2022 16:25
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: попали в дом Фото: оккупанты попали в дом во время обстрела одной из громад под Днепром (иллюстрация/t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные днем воскресенья, 10 июля, обстреляли из РСЗО Великомихайловскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

"Агрессор ударил с РСЗО по Великомихайловской общине. Во дворе частного дома произошел пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, обошлось без пострадавших.

Спасатели просят жителей не перемещаться по деревне, пока не обследуют территорию.

"Там могут остаться опасные кассетные элементы", – предупреждают в пресс-службе ГСЧС региона.

Как сообщалось, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.

Напомним, в среду, 6 июля, вечером оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области при помощи кассетных снарядов. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России