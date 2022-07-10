Россияне обстреляли Днепропетровскую область: попали в дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепропетровской ОВА.

"Агрессор ударил с РСЗО по Великомихайловской общине. Во дворе частного дома произошел пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, обошлось без пострадавших.

Спасатели просят жителей не перемещаться по деревне, пока не обследуют территорию.

"Там могут остаться опасные кассетные элементы", – предупреждают в пресс-службе ГСЧС региона.