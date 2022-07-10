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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: влучили в будинок

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Дніпро, Неділя 10 липня 2022 16:25
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: влучили в будинок Фото: окупанти потрапили в будинок під час обстрілу однієї з громад під Дніпром (ілюстрація/t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові вдень неділі, 10 липня, обстріляли з РСЗВ Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.

"Агресор ударив з РСЗВ по Великомихайлівській громаді. На подвір’ї приватного будинку сталася пожежа, яку вже загасили", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ОВА, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники просять жителів не переміщуватися по селу, доки не обстежать територію.

"Там можуть залишитися небезпечні касетні елементи", - попереджають в прес-службі ДСНС регіону.

Як повідомлялося, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Нагадаємо, у середу, 6 липня, ввечері окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області за допомогою касетних снарядів. Внаслідок атаки троє мирних жителів отримали поранення.

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Дніпропетровська область
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