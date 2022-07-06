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Россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами: есть раненые

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В среду, 6 июля, вечером оккупанты обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области при помощи кассетных снарядов. В результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Уже к вечеру оккупанты попали по Покровской громаде в Синельниковском районе. Были кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых - работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется", - рассказал Лукашук.

При этом он добавил, что пострадавшим уже предоставляют медицинскую помощь. Один раненый находится в тяжелом состоянии.

По словам Лукашука, на месте обстрелов вспыхнул пожар. Спасатели пытаются ликвидировать пламя.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны оккупантов за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 местных жителей.

Также мы писали, что в Харькове под удар попали два района, которые ранее не обстреливались. Оккупанты обстреляли Новобаварский и Славянский районы Харькова.

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