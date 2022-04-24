UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Чугуев: среди раненых 12-летний ребенок

Фото: россияне обстреляли Чугуев (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

24 апреля российские войска обстреляли Чугуев на Харьковщине. В результате обстрела, по информации городских властей, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Информацию об обстреле Чугуева 24 апреля подтвердила городская голова Галина Минаева. По ее словам, есть разрушения в частном секторе и многоэтажке. Количество раненых и погибших городской голове пока не известно.

Позже начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о трех раненых в Чугуеве, среди которых - мать с ребенком 12 лет.

"Ребенок, 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать, 1986 года рождения, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года рождения, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", - написал Владимир Тимошко.

Данных о погибших в сообщении начальника полиции Харьковщины нет. Правоохранители советуют жителям Харьковщины, где ведутся боевые действия, находиться в укрытиях.

Читайте также, российское наступление на Донбассе может продолжаться в течение двух-трех недель с момента его начала. Потому что у противника вскоре закончатся резервы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧугуевВойна в Украине