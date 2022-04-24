Россияне обстреляли Чугуев: среди раненых 12-летний ребенок

Информацию об обстреле Чугуева 24 апреля подтвердила городская голова Галина Минаева. По ее словам, есть разрушения в частном секторе и многоэтажке. Количество раненых и погибших городской голове пока не известно.

Позже начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил о трех раненых в Чугуеве, среди которых - мать с ребенком 12 лет.

"Ребенок, 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой голени. Мать, 1986 года рождения, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года рождения, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", - написал Владимир Тимошко.

Данных о погибших в сообщении начальника полиции Харьковщины нет. Правоохранители советуют жителям Харьковщины, где ведутся боевые действия, находиться в укрытиях.