Росіяни обстріляли Чугуїв: серед поранених 12-річна дитина

Інформацію про обстріл Чугуєва 24 квітня підтвердила міська голова Галина Мінаєва. За її словами, є руйнування у приватному секторі та багатоповерхівці. Кількість поранених та загиблих міській голові поки не відома.

Пізнаше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про трьох поранених у Чугуєві, серед яких - мати з дитиною 12 років.

"Дитина, 2010 року народження, діагноз: осколкові поранення правого та лівого бедра та правої та лівої голені. Мати, 1986 року народження, діагноз: осколочні поранення лівого бедра. Також ще один місцевий мешканець, 1953 року народження, діагноз: осколочні поранення спіни зліва, відкритий пневмоторекс", - написав Володимир Тимошко.

Даних про загиблих у повідомленні начальника поліції Харківщини немає. Правохоронці радять жителям Харківщини, де ведуться бойові дії, перебувти в укриттях.