Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: повреждена ЛЭП

Российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Зноб-Новгородская община около 10:00 было 15 прилетов, вероятно, из 120 мм миномета. Повреждена линия электропередач.
Шалыгинская община: после 14:00 было 10 прилетов с миномета, обстрел продолжился ближе к 19:00, было 14 взрывов.
Середина-Будская община: с 16:00 зафиксировано 4 прилеты, вероятно, из миномета 120 мм.
Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.
К счастью, обошлось без жертв среди населения.
Напомним, вчера оккупанты обстреляли две общины Сумской области.
Кроме того, 2 сентября в результате вражеского обстрела Сумской области загорелся лес, огонь перекинулся на позиции россиян.
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