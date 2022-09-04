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Россияне обстреляли четыре общины Сумской области: повреждена ЛЭП

Фото: в результате обстрела Сумской области повреждена ЛЭП (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли северные общины Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Зноб-Новгородская община около 10:00 было 15 прилетов, вероятно, из 120 мм миномета. Повреждена линия электропередач.

Шалыгинская община: после 14:00 было 10 прилетов с миномета, обстрел продолжился ближе к 19:00, было 14 взрывов.

Середина-Будская община: с 16:00 зафиксировано 4 прилеты, вероятно, из миномета 120 мм.

Эсманская община: с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.

К счастью, обошлось без жертв среди населения.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли две общины Сумской области.

Кроме того, 2 сентября в результате вражеского обстрела Сумской области загорелся лес, огонь перекинулся на позиции россиян.

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Сумская область