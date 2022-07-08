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Россияне обстреляли Бахмут и Северск, погибли 5 мирных жителей

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Бахмут, Пятница 08 июля 2022 19:34
Россияне обстреляли Бахмут и Северск, погибли 5 мирных жителей Фото: последствия российских обстрелов (gp.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска обстреляли Бахмут и Северск, в результате погибли пятеро мирных жителей и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что обстрелы произошли 7 и 8 июля, прокуратура уже завела дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены помещения мирных граждан и машины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Николаевской области за минувшие сутки ранения получили более 50 человек.

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