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Росіяни обстріляли Бахмут і Сіверськ, загинули 5 мирних жителів

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Бахмут, П'ятниця 08 липня 2022 19:34
Росіяни обстріляли Бахмут і Сіверськ, загинули 5 мирних жителів Фото: наслідки російських обстрілів (gp.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська обстріляли Бахмут і Сіверськ, в результаті загинули п'ятеро мирних жителів і є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що обстріли відбулися 7 і 8 липня, прокуратура вже завела справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"Після обстрілів в реанімаційному відділенні лікарні померли п'ять мирних жителів. Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. У містах пошкоджені приміщення мирних громадян і машини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Миколаївської області за минулу добу поранення отримали понад 50 осіб.

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