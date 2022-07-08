Росіяни обстріляли Бахмут і Сіверськ, загинули 5 мирних жителів
Російські війська обстріляли Бахмут і Сіверськ, в результаті загинули п'ятеро мирних жителів і є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що обстріли відбулися 7 і 8 липня, прокуратура вже завела справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".
"Після обстрілів в реанімаційному відділенні лікарні померли п'ять мирних жителів. Від снарядів окупантів поранено трьох осіб, серед яких 12-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. У містах пошкоджені приміщення мирних громадян і машини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Миколаївської області за минулу добу поранення отримали понад 50 осіб.
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