Россияне обстреляли Бахмут: по меньшей мере пятеро раненых, среди них - ребенок

Кириленко сообщил, что утром россияне обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.

В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок.

Напомним, оккупанты продолжают попытки штурма Луганской области. В результате массированных обстрелов в больницы страны продолжают доставлять мирных жителей Лисичанска. Сам же город сейчас напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.

Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.