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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть жертвы и раненые

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Донецк, Четверг 30 июня 2022 08:46
Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть жертвы и раненые Фото: обстрел из "Градов" (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, в течение 29 июня в населенных пунктах Красногоровка и Сидорово россияне убили двух мирных жителей, еще одного ранили.

"Также удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - рассказал Кириленко.

Напомним, оккупанты продолжают попытки штурма Луганской области. В результате массированных обстрелов в больницы страны продолжают доставлять мирных жителей Лисичанска. Сам же город сейчас напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.

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