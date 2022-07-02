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Росіяни обстріляли Бахмут: щонайменше п'ятеро поранених, серед них - дитина

Фото: окупанти обстріляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок обстрілів Бахмута щонайменше п'ятеро поранених, серед яких - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Кириленко повідомив, що вранці росіяни обстріляли місто Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару.

Внаслідок обстрілів-5 поранених, серед яких і 11-річна дитина.

Нагадаємо, окупанти продовжують спроби штурму Луганської області. В результаті масованих обстрілів в лікарні країни продовжують доставляти мирних жителів Лисичанська. Саме ж місто зараз нагадує Сєвєродонецьк, де на початку штурму міста теж горіли будинок за будинком.

Російські війська протягом 29 червня обстріляли населені пункти у Донецькій області. В результаті обстрілу загинули щонайменше дві людини, ще двоє отримали поранення.

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Донецька областьБахмут