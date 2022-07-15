Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и горсовет Краматорска.
По данным Нацполиции, войска РФ накрыли огнем центр Бахмута.
Кремлевские наемники нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две - по жилому массиву.
На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.
В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.
Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.
В Каматорске оккупанты ударили по площади Мира. Подробности будут позже.
Напомним, сегодня в Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов
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