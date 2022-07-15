UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Бахмут и Краматорск: что известно о последствиях

Фото: россияне обстреляли Бахмут и Краматорск (ТВ)
Автор: Евгений Прокопенко

Войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и горсовет Краматорска.

По данным Нацполиции, войска РФ накрыли огнем центр Бахмута.

Кремлевские наемники нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две - по жилому массиву.

На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

В Каматорске оккупанты ударили по площади Мира. Подробности будут позже.

Напомним, сегодня в Днепре во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскБахмут