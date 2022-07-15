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Росіяни обстріляли Бахмут і Краматорськ: що відомо про наслідки

Фото: росіяни обстріляли Бахмут і Краматорськ (ТВ)
Автор: Євгеній Прокопенко

Війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу Миру в Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та міськраду Краматорська.

За даними Нацполіції, війська РФ накрили вогнем центр Бахмута.

Кремлівські найманці завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві - по житловому масиву.

На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину РФ.

У Каматорську окупанти вдарили по площі Миру. Подробиці будуть згодом.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів

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КраматорськБахмут