UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область, є загиблий і постраждалий

Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 10 листопада, обстріляли з артилерії Кіндійку Херсонської області. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Також вибухову травму та поранення спини отримав 63-річний місцевий. 

"Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні", - пише Прокудін. 

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 9 листопада, терористи здійснили 97 обстрілів по території регіону, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 та авіації. Один зі снарядів був ракетним. 

По Херсону ворог випустив 19 снарядів. 

Під час обстрілів росіяни поцілили: 

  • у житлові квартали населених пунктів області. Церкву та магазин у Бериславському районі;
  • дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - розповів Прокудін. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні