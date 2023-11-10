RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, есть погибший и пострадавший

Фото: россияне обстреляли из артиллерии Херсонская область, есть погибший и пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром, 10 ноября, обстреляли из артиллерии Киндейку Херсонской области. В результате удара погиб 69-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Также взрывную травму и ранение спины получил 63-летний местный житель. 

"Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - пишет Прокудин. 

Ситуация в Херсонской области 

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 9 ноября, террористы совершили 97 обстрелов по территории региона, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 и авиации. Один из снарядов был ракетным. 

По Херсону враг выпустил 19 снарядов. 

Во время обстрелов россияне попали:

  • в жилые кварталы населенных пунктов области. Церковь и магазин в Бериславском районе;
  • дошкольное учебное заведение, церковь и гаражный кооператив в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойна в Украине