Россияне обстреливают Донецкую область: за сутки 4 погибших и пять раненых

По его словам, среди раненых есть дети.

"За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе - 2 ребенка в Доброполье", - написал Кириленко.

Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области с помощью РСЗО "Смерч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.