Росіяни обстрілюють Донецьку область: за добу 4 загиблих та півдесятка поранених

Російські війська продовжують вбивати мирних жителів Донецької області. За минулу добу через ворожі обстріли четверо людей загинули, ще 5 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
За його словами, серед поранених є діти.
"За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі - 2 дитини у Добропіллі", - написав Кириленко.
Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора ввечері російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою РСЗВ "Смерч".
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