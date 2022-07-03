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Россияне обстреливают Донецкую область: за сутки 4 погибших и пять раненых

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Донецкая область, Воскресенье 03 июля 2022 09:52
Россияне обстреливают Донецкую область: за сутки 4 погибших и пять раненых Фото: российские войска убили еще четверо мирных жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще 5 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, среди раненых есть дети.

"За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе - 2 ребенка в Доброполье", - написал Кириленко.

Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области с помощью РСЗО "Смерч".

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