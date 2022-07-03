Россияне обстреливают Донецкую область: за сутки 4 погибших и пять раненых
Российские войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще 5 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его словам, среди раненых есть дети.
"За 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе - 2 ребенка в Доброполье", - написал Кириленко.
Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области с помощью РСЗО "Смерч".
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