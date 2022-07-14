Россияне обстреливали Сумскую область в течении дня: в ОВА назвали детали

Сегодня, 14 июля, российские оккупанты восемь раз обстреляли громады Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"За этот день с 09:00 до 21:00 враг 8 раз обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. Всего - более 40 выстрелов из разных видов вооружения", - заявил Живицкий.
Он подчеркнул, что в результате атак россиян пострадавших и разрушений нет.
По словам главы ОВА, захватчики для обстрелов использовали пулеметы, реактивную и ствольную артиллерию, а также беспилотники.
При этом от атак россиян пострадали такие громады: Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.
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