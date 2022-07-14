UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливали Сумскую область в течении дня: в ОВА назвали детали

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 июля, российские оккупанты восемь раз обстреляли громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"За этот день с 09:00 до 21:00 враг 8 раз обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. Всего - более 40 выстрелов из разных видов вооружения", - заявил Живицкий.

Он подчеркнул, что в результате атак россиян пострадавших и разрушений нет.

По словам главы ОВА, захватчики для обстрелов использовали пулеметы, реактивную и ствольную артиллерию, а также беспилотники.

При этом от атак россиян пострадали такие громады: Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСумская область