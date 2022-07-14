Россияне обстреливали Сумскую область в течении дня: в ОВА назвали детали

"За этот день с 09:00 до 21:00 враг 8 раз обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. Всего - более 40 выстрелов из разных видов вооружения", - заявил Живицкий.

Он подчеркнул, что в результате атак россиян пострадавших и разрушений нет.

По словам главы ОВА, захватчики для обстрелов использовали пулеметы, реактивную и ствольную артиллерию, а также беспилотники.

При этом от атак россиян пострадали такие громады: Миропольская, Юнаковская, Эсманская, Новослободская, Хотинская, Шосткинская, Краснопольская и Великописаревская.