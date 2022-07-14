RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстрілювали Сумську область протягом дня: в ОВА назвали деталі

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 липня, російські окупанти вісім разів обстріляли громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Telegram.

"За цей день з 09:00 до 21:00 ворог вісім разів обстріляв вісім територіальних громад Сумської області. Всього - понад 40 пострілів з різних видів озброєння", - заявив Живицький.

Він підкреслив, що в результаті атак росіян постраждалих і руйнувань немає.

За словами голови ОВА, загарбники для обстрілів використовували кулемети, реактивну і ствольну артилерію та безпілотники.

При цьому від атак росіян постраждали такі громади: Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСумская область