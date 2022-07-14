Росіяни обстрілювали Сумську область протягом дня: в ОВА назвали деталі

"За цей день з 09:00 до 21:00 ворог вісім разів обстріляв вісім територіальних громад Сумської області. Всього - понад 40 пострілів з різних видів озброєння", - заявив Живицький.

Він підкреслив, що в результаті атак росіян постраждалих і руйнувань немає.

За словами голови ОВА, загарбники для обстрілів використовували кулемети, реактивну і ствольну артилерію та безпілотники.

При цьому від атак росіян постраждали такі громади: Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.