Росіяни обстрілювали Сумську область протягом дня: в ОВА назвали деталі

Сьогодні, 14 липня, російські окупанти вісім разів обстріляли громади Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Telegram.
"За цей день з 09:00 до 21:00 ворог вісім разів обстріляв вісім територіальних громад Сумської області. Всього - понад 40 пострілів з різних видів озброєння", - заявив Живицький.
Він підкреслив, що в результаті атак росіян постраждалих і руйнувань немає.
За словами голови ОВА, загарбники для обстрілів використовували кулемети, реактивну і ствольну артилерію та безпілотники.
При цьому від атак росіян постраждали такі громади: Миропільська, Юнаківська, Есманська, Новослобідська, Хотинська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.
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