Россияне обстреливали Николаев весь день: названы последствия

Чиновник рассказал, что оккупационные войска били по Николаеву с территории оккупированных районов Херсонской области при помощи систем С-300 и РСЗО.

"В общей сложности ранения разной степени получили 12 человек", - заявил мэр.

По словам Сенкевича, от атак РФ сгорел двухэтажный дом, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от пятого до третьего этажа.

При этом полностью уничтожен корпус одной из николаевских школ. В двух больницах выбиты окна и обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты.

Также Сенкевич добавил, что ракеты попали по территории местного рыбного предприятия. Там уничтожены здания и транспорт.