Россияне обстреливали Николаев весь день: названы последствия

Российские военные провели ряд обстрелов Николаева во вторник, 12 июля. Пострадали мирные жители города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Чиновник рассказал, что оккупационные войска били по Николаеву с территории оккупированных районов Херсонской области при помощи систем С-300 и РСЗО.
"В общей сложности ранения разной степени получили 12 человек", - заявил мэр.
По словам Сенкевича, от атак РФ сгорел двухэтажный дом, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от пятого до третьего этажа.
При этом полностью уничтожен корпус одной из николаевских школ. В двух больницах выбиты окна и обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты.
Также Сенкевич добавил, что ракеты попали по территории местного рыбного предприятия. Там уничтожены здания и транспорт.
Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.
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