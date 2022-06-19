Росіяни обдурили колаборантів, які отримали паспорти РФ: що з ними не так

Колаборанти в Мелітополі отримують паспорти Російської Федерації без прописки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь .

У Мелітополі видача паспортів РФ почалася 12 червня, в день Росії.

З'ясувалося, що в таких "документах" відсутня прописка. Власники даних паспортів не зможуть довести свою приналежність до певного регіону.

Відзначається, що такі паспорти не можуть бути визнані ні Україною, ні Росією, а також не дадуть власникам ніяких обіцяних Москвою дивідендів.