Россияне обещают пенсионерам на захваченных территориях "туристические путешествия", - ГУР
Российские оккупанты на захваченных территориях Украины врут пенсионерам. Они обещают им "высокий уровень жизни".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Оккупанты провели в поселке Мирное Херсонской области собрание с жителями. Россияне агитировали мужчин вступать в состав так называемой "народной милиции". Образование, возраст, физическое и моральное состояние для оккупантов не имеют никакого значения.
Также на собрании обсуждали вопросы получения российских паспортов и пенсий. Представители оккупационной администрации говорили о "высоком уровне жизни" пенсионеров в России и уверяли, что власти обязательно ежегодно отправляют их в "туристические путешествия".
Кроме того, оккупанты провалили "мобилизацию" на захваченных в 2022 году территориях Луганской области.
"В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным разведки, в российских госпиталях отказываются лечить раненых боевиков из "ЛДНР".
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