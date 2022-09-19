Россияне обещают пенсионерам на захваченных территориях "туристические путешествия", - ГУР

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины врут пенсионерам. Они обещают им "высокий уровень жизни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупанты провели в поселке Мирное Херсонской области собрание с жителями. Россияне агитировали мужчин вступать в состав так называемой "народной милиции". Образование, возраст, физическое и моральное состояние для оккупантов не имеют никакого значения.

Также на собрании обсуждали вопросы получения российских паспортов и пенсий. Представители оккупационной администрации говорили о "высоком уровне жизни" пенсионеров в России и уверяли, что власти обязательно ежегодно отправляют их в "туристические путешествия".

Кроме того, оккупанты провалили "мобилизацию" на захваченных в 2022 году территориях Луганской области.

"В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена", - говорится в сообщении.