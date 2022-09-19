Росіяни обіцяють пенсіонерам на захоплених територіях "туристичні подорожі", - ГУР

Російські окупанти на захоплених територіях України брешуть пенсіонерам. Вони обіцяють їм "високий рівень життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Окупанти провели у селищі Мирне Херсонської області збори з жителями. Росіяни агітували чоловіків вступати до складу так званої "народної міліції". Освіта, вік, фізичний та моральний стан для окупантів не мають жодного значення.

Також на зборах обговорювали питання отримання російських паспортів та пенсій. Представники окупаційної адміністрації говорили про "високий рівень життя" пенсіонерів в Росії та запевняла, що влада обов'язково щорічно відправляє їх у "туристичні подорожі".

Крім того, окупанти провалили "мобілізацію" на захоплених у 2022 році територіях Луганської області.

"Зокрема, у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена", - йдеться у повідомленні.