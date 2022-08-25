Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300

Российская армия в ночь на 25 августа вновь обстреляла город Николаев. Оккупанты применили ракеты С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
"Этой ночью около 03:30 российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Под удар попал частный жилой сектор", - отметил городской голова.
В результате обстрела один дом частично разрушен. В еще одном произошел пожар из-за попадания боеприпасов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Также Сенкевич добавил, что вчера оккупанты также обстреляли портовую инфраструктуру реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч".
Напомним, что 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.
Мэр отметил, что возгорание возникло на территории Галициновского лесного урочища.
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