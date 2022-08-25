UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300

Фото: оккупанты обстреляли частные дома в Николаеве (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 25 августа вновь обстреляла город Николаев. Оккупанты применили ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Этой ночью около 03:30 российские террористы обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Под удар попал частный жилой сектор", - отметил городской голова.

В результате обстрела один дом частично разрушен. В еще одном произошел пожар из-за попадания боеприпасов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Также Сенкевич добавил, что вчера оккупанты также обстреляли портовую инфраструктуру реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч".

Напомним, что 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.

Мэр отметил, что возгорание возникло на территории Галициновского лесного урочища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в Украине