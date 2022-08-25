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Росіяни вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300

Фото: окупанти обстріляли приватні будинки у Миколаєві (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 25 серпня знову обстріляла місто Миколаїв. Окупанти застосували ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Цієї ночі близько 03:30 російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Під удар потрапив приватний житловий сектор", - зазначив міський голова.

Внаслідок обстрілу один будинок частково зруйнований. В ще одному сталася пожежа через влучання боєприпасів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Також Сєнкевич додав, що вчора окупанти також обстріляли портову інфраструктуру реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч".

Нагадаємо, що 24 серпня біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

Мер зазначив, що загоряння виникло на території Галицинівського лісового урочища.

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МиколаївВійна в Україні