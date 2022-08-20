Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях

Российские войска ночью 20 августа снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.