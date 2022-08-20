Росіяни вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300: Кім розповів про наслідки

Російські війська вночі 20 серпня знову завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Орієнтовно в 03:00 Миколаїв у черговий раз піддався масованому ракетному обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вночі ворог завдав удару по селу широке у Баштанському районі. В результаті обстрілу пошкоджено три житлових будинки.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські солдати втратили дрон з секретною інформацією. На ньому був записаний огляд ворожої бази в Миколаївській області.
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