Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях
Российские войска ночью 20 августа снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, вчера сообщалось, что российские солдаты потеряли дрон с секретной информацией. На нем был записан обзор вражеской базы в Николаевской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.