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Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях

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Николаев, Суббота 20 августа 2022 09:30
Россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: Ким рассказал о последствиях Фото: россияне ночью ударили по Николаеву ракетами С-300 (livejournal.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 20 августа снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно, что враг нанес удар по городу ракетами типа С-300. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, вчера сообщалось, что российские солдаты потеряли дрон с секретной информацией. На нем был записан обзор вражеской базы в Николаевской области.

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