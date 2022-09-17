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Россияне ночью ударили по Харькову из С-300. Горело предприятие

Фото: россияне ночью ударили по Харькову с С-300 (t.me/synegubov)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью нанесли удар по Индустриальному району Харькова ракетами С-300. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и данные ГСЧС.

"Около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району, зафиксировали 2 ракетных попадания. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар", - написал Синегубов.

По его словам, в ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300".

Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

Между тем спасатели также сообщили о ликвидации последствий ударов по Харькову.

"Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировало 3 отделения ГСЧС. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Фото: россияне ночью ударили по Харькову с С-300 (t.me/synegubov)

Напомним, сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Харьковракетный ударПожар