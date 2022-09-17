В Запорожье прогремели взрывы: что известно

В Запорожье утром 17 сентября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

За несколько минут до сообщений о взрывах в городе секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал местных жителей срочно пройти в укрытия.

Уже через несколько минут местные Telegram-каналы сообщили о взрывах. Также там публикуют видео, где видно, как над городом поднимается дым.

Обновлено. 9:18

Как сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, оккупанты нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.