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Росіяни вночі вдарили по Харкову з С-300. Горіло підприємство

Фото: росіяни вночі вдарили по Харкову з С-300 (t.me/synegubov)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі завдали удару по Індустріальному району Харкова ракетами С-300. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та дані ДСНС.

"Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу", - написав Синєгубов.

За його словами, в ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.

Тим часом в рятувальники також повідомили про ліквідацю наслідків ударів по Харкову.

"Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Фото: росіяни вночі вдарили по Харкову з С-300 (t.me/synegubov)

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по селу недалеко від Запоріжжя. Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Харківракетный ударПожежа