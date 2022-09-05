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Россияне ночью обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 5 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. К счастью, в результате атак врага жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне не прекращают террора наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", - отметил чиновник.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом искорежены 9 зданий города, среди них:

  • гимназия;
  • детско-юношеская спортивная школа;
  • магазин;
  • кафе.

Кроме этого, оборвало и несколько линий электропередач - их уже починили. В других районах области ночь прошла с сиренами, но обошлось без атак.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу.

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