Россияне ночью обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

"Россияне не прекращают террора наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", - отметил чиновник.

В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом искорежены 9 зданий города, среди них:

гимназия;

детско-юношеская спортивная школа;

магазин;

кафе.

Кроме этого, оборвало и несколько линий электропередач - их уже починили. В других районах области ночь прошла с сиренами, но обошлось без атак.