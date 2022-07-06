UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне насильно вывезли часть северодончан на оккупированные территории, - мэр

Иллюстративное фото: россияне насильно вывезли часть северодончан на оккупированные территории (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные вывозили жителей Северодонецка Луганской области на оккупированные территории.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram, об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк.

"Часть людей были вывезены из города, кто добровольно, кто принудительно. Некоторые кварталы принудительно освобождались для занятия боевых позиций", - рассказал Стрюк.

Также он добавил, что часть жителей, которые окончательно испугались ситуации в городе, согласились эвакуироваться на оккупированные территории.

При этом, по информации мэра, на момент острых боевых действий в городе оставались около 7-8 тысяч жителей.

Напомним, 25 июня стало известно, что украинским военным пришлось отойти на более укрепленные позиции из Северодонецка. Это не дало россиянам заблокировать наших бойцов в городе.

Также мы писали, что выехать из Северодонецка можно только на подконтрольную России территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкВойска РФВойна России против Украины