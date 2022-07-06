Россияне насильно вывезли часть северодончан на оккупированные территории, - мэр

Российские военные вывозили жителей Северодонецка Луганской области на оккупированные территории.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram, об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк.
"Часть людей были вывезены из города, кто добровольно, кто принудительно. Некоторые кварталы принудительно освобождались для занятия боевых позиций", - рассказал Стрюк.
Также он добавил, что часть жителей, которые окончательно испугались ситуации в городе, согласились эвакуироваться на оккупированные территории.
При этом, по информации мэра, на момент острых боевых действий в городе оставались около 7-8 тысяч жителей.
Напомним, 25 июня стало известно, что украинским военным пришлось отойти на более укрепленные позиции из Северодонецка. Это не дало россиянам заблокировать наших бойцов в городе.
Также мы писали, что выехать из Северодонецка можно только на подконтрольную России территорию.
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