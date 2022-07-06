Россияне насильно вывезли часть северодончан на оккупированные территории, - мэр

"Часть людей были вывезены из города, кто добровольно, кто принудительно. Некоторые кварталы принудительно освобождались для занятия боевых позиций", - рассказал Стрюк.

Также он добавил, что часть жителей, которые окончательно испугались ситуации в городе, согласились эвакуироваться на оккупированные территории.

При этом, по информации мэра, на момент острых боевых действий в городе оставались около 7-8 тысяч жителей.