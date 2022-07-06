Росіяни насильно вивезли частину сєвєродончан на окуповані території, - мер

"Частина людей були вивезені з міста, хто добровільно, хто примусово. Деякі квартали примусово звільнялися для заняття бойових позицій", - розповів Стрюк.

Також він додав, що частина жителів, які остаточно злякалися ситуації в місті, погодилися евакуюватися на окуповані території.

При цьому, за інформацією мера, на момент гострих бойових дій в місті залишалися близько 7-8 тисяч жителів.