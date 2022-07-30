ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне нанесли удары по Славянску: пострадал автовокзал (фото)

Новина українською →
Славянск, Суббота 30 июля 2022 09:12
Россияне нанесли удары по Славянску: пострадал автовокзал (фото) Фото: оккупанты нанесли удары по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью ударили по Славянску Донецкой области. Враг попал в автовокзал и территории рядом с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Славянска Вадима Ляха.

Фото: оккупанты нанесли удары по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)

"Суббота, 30 июля. Ночью город снова подвергся обстрелу. На этот раз пострадали автовокзал и прилегающие здания. Жертв и раненых, к счастью, нет", - написал Лях.

Отметим, армия РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили шестерых мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

Напомним, ночью российские войска ночью выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.

Добавим, также Оккупанты ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск Донецкая область
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине