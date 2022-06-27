UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли удар по Кременчугу, в Полтаве слышали взрывы

Фото: ракетный удар по Кременчугу (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне снова нанесли ракетный удар по Кременчугу. Также в Полтаве были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Прилеты" по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях!". - написал Лунин.

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в городе слышны взрывы.

"Полтавчане, в городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал Мамай.

Обновлено.

Позже глава Полтавской ОВА добавил, что в Кременчуге было попадание в гражданский объект.

"К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал Лунин.

Взрывы в Полтаве

"Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет", - сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Напомним, россияне не впервые обстреливают Кременчуг. Последний раз ракетный удар был нанесен по НПЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине