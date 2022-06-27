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Росіяни завдали удару по Кременчуку, у Полтаві чули вибухи

Фото: ракетний удар по Кременчуку (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни знову завдали ракетного удару по Кременчуку. Також у Полтаві було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!". - написав Лунін.

Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті чутно вибухи.

"Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав Мамай.

Оновлено.

Пізніше голова Полтавської ОВА додав, що у Кременчуці було влучання в цивільний обʼєкт.

"На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав Лунін.

Вибухи у Полтаві

"Жителі Полтави могли чути звуки вибухів під час останньої повітряної тривоги. Однак інформації про влучання ворожих ракет немає", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, росіяни не вперше обстрілюють Кременчук. Останный раз ракетний удар був завданий по НПЗ.

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