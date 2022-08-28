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Россияне нанесли удар по Херсонской области ракетой за сотни тысяч долларов

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Херсонская область, Воскресенье 28 августа 2022 14:31
Россияне нанесли удар по Херсонской области ракетой за сотни тысяч долларов Фото: Россияне нанесли удар по Херсонской области ракетой за сотни тысяч долларов (facebook.com/okPivden)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные нанесли удар по селу Нововоронцовка на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Для обстрела оккупанты применили ракету Х-59, стоимость которой составляет несколько сотен тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные пошутили о выражении "мочить в сортире", которое любит употреблять российский диктатор Владимир Путин.

"Это уже в который раз враг пытается угодить путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", - говорится в сообщении.

Фото: Россияне нанесли удар по Херсонской области ракетой за сотни тысяч долларов (facebook.com/okPivden)

Напомним, ночью 28 августа россияне обстреляли Запорожье. Два человека пострадали.

Кроме того, оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск.

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