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Росіяни завдали удару по Херсонській області ракетою за сотні тисяч доларів

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Херсонська область, Неділя 28 серпня 2022 14:31
Росіяни завдали удару по Херсонській області ракетою за сотні тисяч доларів Фото: росіяни завдали удару по Херсонській області ракетою за сотні тисяч доларів (facebook.com/okPivden)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові завдали удару по селу Нововоронцовка на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Для обстрілу окупанти застосували ракету х-59, вартість якої становить кілька сотень тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Facebook.

"Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59, випущеною з Су-35, ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, військові пожартували про вислів "мочити в сортирі", який любить вживати російський диктатор Володимир Путін.

"Це вже вкотре ворог намагається догодити путлеру... але поки "мочити в сортирі" вдається тільки його репутацію", - йдеться в повідомленні.

Фото: росіяни завдали удару по Херсонській області ракетою за сотні тисяч доларів (facebook.com/okPivden)

Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Двоє людей постраждали.

Крім того, окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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