ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск: что известно

Новина українською →
Краматорск, Воскресенье 28 августа 2022 09:10
Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск: что известно Фото: Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 28 августа российские оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Около часа ночи оккупанты начали обстреливать Славянск. В результате атаки повреждено восемь многоэтажек, один из снарядов попал во двор школы.

Обошлось без жертв.

Кроме того, ночью под российский обстрел попал Краматорск. Оккупанты целились в железнодорожную инфраструктуру и повредили жилые дома рядом с железной дорогой.

Информация о пострадавших пока нет.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Эвакуация спасает жизнь!", - написал глава Донецкой ОВА.

Фото: Оккупанты ночью обстреливали Славянск и Краматорск (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ночью 28 августа россияне обстреляли Запорожье. Два человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Славянск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
Еще одной категории украинцев разрешат выезд за границу, но есть условие
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать