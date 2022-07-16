UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли удар по Черкасской области: в ОВА назвали детали

Иллюстративное фото: россияне нанесли удар по Черкасской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 июля, российские оккупанты нанесли удар по селу в Чигиринской громаде Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Во время воздушной тревоги два взрыва в одном из сел Чигиринской громады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв", - рассказал Табурец.

По его словам, в результате атаки россиян уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб поголовью скота.

Глава ОВА напомнил, что строго запрещено публиковать фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Напомним, сегодня в Черкасской области очевидцы сообщали нескольких взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьракетный ударВойна России против Украины