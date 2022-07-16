Россияне нанесли удар по Черкасской области: в ОВА назвали детали

Сегодня, 16 июля, российские оккупанты нанесли удар по селу в Чигиринской громаде Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Во время воздушной тревоги два взрыва в одном из сел Чигиринской громады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв", - рассказал Табурец.
По его словам, в результате атаки россиян уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб поголовью скота.
Глава ОВА напомнил, что строго запрещено публиковать фото- и видеоматериалы с места происшествия.
Напомним, сегодня в Черкасской области очевидцы сообщали нескольких взрывах.
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