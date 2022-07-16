Россияне нанесли удар по Черкасской области: в ОВА назвали детали

"Во время воздушной тревоги два взрыва в одном из сел Чигиринской громады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв", - рассказал Табурец.

По его словам, в результате атаки россиян уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб поголовью скота.

Глава ОВА напомнил, что строго запрещено публиковать фото- и видеоматериалы с места происшествия.